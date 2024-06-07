Авиация НАТО поднималась в воздух в Польше из-за ситуации на Украине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО поднималась в воздух для ночного дежурства на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в пятницу Оперативное командование польских вооруженных сил.

"Интенсивные действия авиации дальнего действия Российской Федерации, связанные с нанесением ударов с применением крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов SHAHED и баллистических ракет по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины", стали причиной активизации польской и союзной натовской авиации для действий в воздушном пространстве Польши, говорится в сообщении.

Отмечается, что были "запущены все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши".

"Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку массированный ракетный удар дальней авиации Российской Федерации охватил всю территорию Украины, включая приграничные с Польшей регионы", - сообщили в Оперативном командовании ВС Польши.

Сообщается, что "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по приграничным с нашей территорией районам деятельность польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к штатной оперативной деятельности".