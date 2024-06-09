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Два корабля загорелись у берегов Йемена после обстрелов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пожары вспыхнули на двух судах, которые шли мимо Йемена, после того, как попали в море под обстрел, сообщает в воскресенье издание The National со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Первое происшествие произошло в ночь на воскресенье примерно в 150 км к юго-востоку от Адена. По данным UKMTO, экипаж справился с возгоранием, и судно продолжило идти прежним курсом. Пострадавших нет.

Второй инцидент произошел спустя три часа после первого, в 130 км к юго-западу от Адена. Пожар на судне начался после попадания снаряда неизвестного происхождения в кормовой отсек. В данный момент моряки оценивают степень повреждений, пострадавших в ходе обстрела нет.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен
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