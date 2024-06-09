Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу и двум коммерческим судам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили в воскресенье, что нанесли удар баллистическими ракетами по эсминцу ВМС Британии HMS Diamond в Красном море, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление мятежников.

По словам мятежников, удар был "точен", однако они не уточнили, нанесены ли повреждению кораблю.

Кроме того, хуситы заявили, что атаковали два коммерческих судна - контейнеровоз Tavvishi, который находился в Аравийском море, а также перевозивший различные типы грузов Norderney, шедший под флагом Антигуа и Барбуда.

Ранее в воскресенье издание The National сообщало, что пожары вспыхнули на двух судах, которые шли мимо Йемена, после того, как они попали в море под обстрел.