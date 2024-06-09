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Хуситы заявили об ударах по британскому эсминцу и двум коммерческим судам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили в воскресенье, что нанесли удар баллистическими ракетами по эсминцу ВМС Британии HMS Diamond в Красном море, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление мятежников.

По словам мятежников, удар был "точен", однако они не уточнили, нанесены ли повреждению кораблю.

Кроме того, хуситы заявили, что атаковали два коммерческих судна - контейнеровоз Tavvishi, который находился в Аравийском море, а также перевозивший различные типы грузов Norderney, шедший под флагом Антигуа и Барбуда.

Ранее в воскресенье издание The National сообщало, что пожары вспыхнули на двух судах, которые шли мимо Йемена, после того, как они попали в море под обстрел.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен Великобритания Красное море Аравийское море
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