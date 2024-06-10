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СюжетПМЭФ-2024

Немецкий Knauf передает российские активы менеджменту с двухлетним опционом

Сделка ждет одобрения комиссии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Немецкий производитель стройматериалов Knauf Group намерен продать российский бизнес местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, но сделка пока не получила одобрения властей Об этом заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Knauf передает актив менеджменту с опционом, то есть с правом обратного выкупа в течение двух лет", - сказал он в кулуарах ПМЭФ-24.

По его словам, сейчас сделка вынесена на согласование правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. "Надеюсь, что в этом месяце", - ответил он на вопрос о возможных сроках рассмотрения сделки, отметив, что назначение заседания комиссии находится в компетенции Минфина.

В апреле Knauf сообщил, что компания "на фоне текущих событий приняла решение после более чем 30 лет в России расстаться со своим бизнесом". В заявлении компании отмечалось, что весь бизнес, включая добычу сырья, производство и продажи, будет передан местному менеджменту.

Knauf Минпромторг
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