Французская IT-компания Atos конвертирует долг на 2,9 млрд евро в акции

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Испытывающая финансовые трудности французская ИТ-компания Atos SE приняла предложение о финансовой реструктуризации от консорциума инвесторов во главе со своим акционером Onepoint и группы кредиторов, говорится в пресс-релизе Atos.

Предложение предусматривает конвертацию существующей задолженности Atos на 2,9 млрд евро в акции.

Кроме того, компания получит 250 млн евро в виде акционерного капитала, включая 175 млн евро от консорциума Onepoint (соответствует 21% акций с учетом полного разводнения), и 75 млн евро от кредиторов (9% с учетом полного разводнения), а также 1,5 млрд евро в виде долгового капитала, в том числе банковские гарантии на 300 млн евро.

В консорциум также входят Butler Industries и Econocom.

Предложение инвесторов перебило заявку консорциума во главе с чешским миллиардером Даниэлем Кржетинским, отмечает MarketWatch.

Atos завершила 2023 год с чистым убытком в размере 3,44 млрд евро при выручке в 10,69 млрд евро. В апреле сообщалось, что она имеет долговые обязательства на 2,23 млрд евро.