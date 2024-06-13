Выпуск обеспеченных проблемными кредитами бумаг в Европе в 2024 г. может обновить рекорд

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Объемы выпуска облигаций, обеспеченных пулами кредитных активов (collateralized loan obligations, CLO), в Европе в январе-мае превысили 22,7 млрд евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Bank of America.

Если такие темпы сохранятся, годовой показатель обновит рекорд, установленный в 2021 году (39 млрд евро).

CLO обычно обеспечены десятками кредитов неинвестиционного уровня, выданных проблемным компаниям. После мирового финансового кризиса 2008 года инвесторы предпочитали их избегать, учитывая ущерб, нанесенный держателям смежных инструментов – облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (collateralised debt obligations, CDO).

Данные Bank of America не учитывают сделки по рефинансированию существующих CLO по более низким ставкам.

LSEG оценивает совокупный объем инвестиций в европейские CLO в 240,5 млрд евро, в американские – в $1,07 трлн.