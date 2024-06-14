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Казахстан решил сохранить общий с Россией международный телефонный код

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Казахстан планирует подписать межправительственное соглашение с Россией о совместном использовании на сетях связи нумерации 7-й зоны всемирной нумерации, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

В Минцифры напомнили, что для получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.

"В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта", - говорится в сообщении.

Поэтому Министерство цифрового развития повторно провело переговоры с Международным союзом электросвязи и "было принято решение оставить без изменения международный код +7".

"В связи с этим, проработан вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключения нового Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. В настоящее время ожидается получения ноты РФ о согласовании проекта", - сказано в сообщении.

О переходе на новый международный телефонный код на сетях связи республики Минцифры сообщало в сентябре 2021 года. В министерстве планировали, что Казахстан начнет переход на новый национальный код +997 с января 2023 года. Новый и старый код должны были быть использованы параллельно в течение двух лет, а полный переход ожидался с 2025 года.

После выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с соглашением "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации", подписанным 17 июня 2006 года между ведомствами связи двух стран.

СССР Минцифры Казахстан
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