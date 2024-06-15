Жуков сообщил о договоренностях построить в Казахстане школы с русским языком обучения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил о достигнутой договоренности с казахстанскими парламентариями построить три школы с преподаванием на русском языке в Казахстане.

"Очень подробно обсуждали вопросы образования. Договорились о том, что будем продвигать проект строительства трех школ с русским языком в Казахстане. Мы также открыты для того, чтобы на территории РФ появились аналогичные школы с казахским языком обучения", - сказал он журналистам по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между мажилисом парламента Казахстана и Госдумой.

По словам Жукова, на заседании обсуждалось развитие двусторонних торгово-экономических отношений, вопросы энергетики, газоснабжения, культурных и туристических обменов. Стороны договорились, что заседания комиссии будут проходить ежегодно.