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Жуков сообщил о договоренностях построить в Казахстане школы с русским языком обучения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил о достигнутой договоренности с казахстанскими парламентариями построить три школы с преподаванием на русском языке в Казахстане.

"Очень подробно обсуждали вопросы образования. Договорились о том, что будем продвигать проект строительства трех школ с русским языком в Казахстане. Мы также открыты для того, чтобы на территории РФ появились аналогичные школы с казахским языком обучения", - сказал он журналистам по итогам заседания комиссии по сотрудничеству между мажилисом парламента Казахстана и Госдумой.

По словам Жукова, на заседании обсуждалось развитие двусторонних торгово-экономических отношений, вопросы энергетики, газоснабжения, культурных и туристических обменов. Стороны договорились, что заседания комиссии будут проходить ежегодно.

Казахстан Госдума РФ Александр Жуков
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