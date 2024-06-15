Швеция утверждает, что ее воздушное пространство нарушил российский Су-24

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Шведские военные заявили в субботу, что российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушное пространство их страны в районе острова Готланд, сообщили европейские СМИ.

По утверждению шведской стороны, инцидент произошел в минувшую пятницу. Он продлился недолго.

"Шведское командование ВВС предупредило пилота российского самолета", - говорится в заявлении шведского военного командования. По его данным, затем в воздух поднялись два истребителя ВВС Швеции, после чего Су-24 покинул воздушное пространство этой страны.