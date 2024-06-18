Поиск

Представители МИД и Минобороны Южной Кореи и КНР обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Двухсторонний диалог по вопросам безопасности в формате 2+2 проведут во вторник представители министерств иностранных дел и обороны Южной Кореи и Китая, сообщило агентство "Ренхап".

Ранее южнокорейский МИД сообщил, что стороны "обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, от двусторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове до региональных и глобальных проблем".

Они могут затронуть такие вопросы, как "стратегическое соперничество Китая с Соединенными Штатами и отношения по обе стороны Тайваньского пролива".

Переговоры также будут проходить на фоне обострения межкорейской напряженности после того, как Северная Корея запустила сотни воздушных шаров с мусором через границу на Юг. В ответ Сеул возобновил пропагандистское вещание по громкоговорителям в адрес Севера.

В то же время агентство обращает внимание, что диалог совпадает по времени с визитом президента РФ Владимира Путина в КНДР.

"Ренхап" пишет: "Переговоры во вторник пройдут тогда, когда Сеул стремится стабилизировать отношения с Пекином в условиях расширяющегося сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, которое может помочь Северной Корее укрепить свой военный потенциал, что вызывает опасения".

Южную Корею на переговорах будут представлять первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн и генеральный директор по международной политике Минобороны Ли Сын Бом, Китай - заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун и заместитель директора управления международного военного сотрудничества Центрального военного совета КНР Чжан Баоцюнь.

Южная Корея Китай Корейский полуостров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

МИД РФ заявил о прекращении участия России в разбирательстве о крушении MH17

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Рынок акций Франции упал на 6% за неделю и стал стоить меньше британского

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Путин 18-19 июня посетит с визитом КНДР

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Производство алюминия в Китае в мае выросло до рекорда

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 июня

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу

Генсек НАТО призвал к переводу ядерного арсенала альянса в режим готовности

Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Глава Минфина США заявила, что не видит юридической проблемы в использовании доходов от активов РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });