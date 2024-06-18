Представители МИД и Минобороны Южной Кореи и КНР обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Двухсторонний диалог по вопросам безопасности в формате 2+2 проведут во вторник представители министерств иностранных дел и обороны Южной Кореи и Китая, сообщило агентство "Ренхап".

Ранее южнокорейский МИД сообщил, что стороны "обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, от двусторонних отношений и ситуации на Корейском полуострове до региональных и глобальных проблем".

Они могут затронуть такие вопросы, как "стратегическое соперничество Китая с Соединенными Штатами и отношения по обе стороны Тайваньского пролива".

Переговоры также будут проходить на фоне обострения межкорейской напряженности после того, как Северная Корея запустила сотни воздушных шаров с мусором через границу на Юг. В ответ Сеул возобновил пропагандистское вещание по громкоговорителям в адрес Севера.

В то же время агентство обращает внимание, что диалог совпадает по времени с визитом президента РФ Владимира Путина в КНДР.

"Ренхап" пишет: "Переговоры во вторник пройдут тогда, когда Сеул стремится стабилизировать отношения с Пекином в условиях расширяющегося сотрудничества между Пхеньяном и Москвой, которое может помочь Северной Корее укрепить свой военный потенциал, что вызывает опасения".

Южную Корею на переговорах будут представлять первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн и генеральный директор по международной политике Минобороны Ли Сын Бом, Китай - заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун и заместитель директора управления международного военного сотрудничества Центрального военного совета КНР Чжан Баоцюнь.