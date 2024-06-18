Российского посла вызвали в МИД Швеции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Швеции вызвало во вторник посла РФ в связи с возможным нарушением воздушного пространства страны российским бомбардировщиком Су-24, сообщают западные СМИ.

"Министерство вызвало российского посла, чтобы заявить о нарушении воздушного пространства Швеции со стороны России, которое произошло 14 июня", - приводят СМИ выдержку из заявления шведского МИД.

Ранее шведские военные заявили, что российский бомбардировщик Су-24 в пятницу нарушил воздушное пространство их страны в районе острова Готланд.

"Шведское командование ВВС предупредило пилота российского самолета", - говорилось в заявлении военного командования страны. По его данным, затем в воздух поднялись два истребителя ВВС Швеции, после чего Су-24 покинул воздушное пространство королевства.