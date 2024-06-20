Вьетнам получит от РФ научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский".

По итогам переговоров на высшем уровне в Ханое было принято совместное заявление России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.

Стороны договорились продолжить содействие работе совместного Тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр) за счет эффективного использования его потенциала с целью превращения в образцовую модель и символ сотрудничества между двумя странами.

В рамках этого центра должен быть обеспечен широкий комплекс исследований регионального и международного значения силами российских и вьетнамских специалистов.

"Вьетнаму будет передано научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский". Продолжится проработка возможности передачи технологий в рамках деятельности Тропцентра", - отмечается в документе.