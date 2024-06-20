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Помощник госсекретаря США отправится во Вьетнам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в пятницу отправится в Ханой, сообщили в госдепе.

"Критенбринк совершит визит в Ханой, Вьетнам, с 21 по 22 июня. Он встретится с высокопоставленными вьетнамскими официальными лицами, чтобы подчеркнуть решительное стремление США реализовать Всеобъемлющее стратегическое партнерство США и Вьетнама, а также желание работать с Вьетнамом ради свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в планах Критенбринка – обсудить общие цели для министерских встреч АСЕАН в июле.

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Там он провел переговоры с президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом и пригласил его на празднование 80-летия Победы в Москве.

Президент РФ заявил, что Россия намерена и дальше укреплять отношения с Вьетнамом, в частности, в сфере космоса и туризма.

США Вьетнам
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