Amazon заменит 95% пластиковой упаковки на бумажную в Северной Америке

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. заменит в Северной Америке 95% наполненной воздухом пластиковой упаковки на бумажные наполнители, полностью изготовленные из переработанных материалов, говорится в сообщении компании.

Таким образом, ежегодно будет использоваться почти на 15 млрд пластиковых упаковок меньше.

"Мы работаем над полным отказом от пластиковой упаковки в Северной Америке к концу этого года и продолжим внедрять инновации, тестировать и масштабировать их, чтобы отдавать приоритет перерабатываемым материалам", - сообщается в пресс-релизе.

Amazon начала отказываться от пластика в октябре 2023 года.

Котировки акций компании растут на 0,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. Рыночная стоимость Amazon с начала текущего года увеличилась на 22,5% (до $1,94 трлн), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 3,8%.