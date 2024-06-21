Перепродажи домов в США в мае снизились на 0,7%, медианная цена выросла до рекорда

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за четыре месяца 4,11 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

В апреле продажи составили 4,14 млн, как и сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж жилья до 4,1 млн домов с апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в мае были на 2,8% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома увеличилась на максимальные с октября 2022 года 5,8% по сравнению с маем прошлого года, составив $419,3 тыс., что является рекордным максимумом. Рост медианной цены отмечен по итогам одиннадцатого месяца подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец мая составляло максимальные с июня 2020 года 1,28 млн. Это на 18,5% больше, чем годом ранее, и на 6,7% выше апрельского значения.

При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,7 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,5 месяца в апреле. Это также наивысшее значение с июня 2020 года. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 24 дня против 26 дней в апреле и 18 дней в мае 2023 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.