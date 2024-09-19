Перепродажи домов в США в августе упали на 2,5%, сильнее прогноза

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В августе в США на вторичном рынке жилья продажи уменьшились на 2,5% к июлю - до 3,86 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

По пересмотренным данным, в июле показатель составлял 3,96 млн домов, а не 3,95 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения на 1,3% с первоначально объявленного июльского уровня - до 3,9 млн домов, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в августе были на 4,2% ниже, чем в том же месяце прошлого года.

Медианная цена дома выросла на 3,1% в годовом выражении и достигла $416,7 тысячи. Увеличение было отмечено по итогам четырнадцатого месяца подряд.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 1,35 млн, что на 22,7% выше, чем годом ранее, и на 0,7% больше июльского значения. При текущих темпах продаж потребовалось бы 4,2 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,3 месяца год назад и 4,1 в июле. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

"Продажи домов снова разочаровали в августе, - отмечает главный экономист NAR Лоуренс Юн. - Но недавнее снижение ставок по ипотеке на фоне роста запасов - это мощное сочетание, которое создаст условия для роста продаж в ближайшие месяцы".

В прошлом месяце дома продавались в среднем за 26 дней против 24 дней в июле и 20 дней в августе 2023 года.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.