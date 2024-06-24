Возле шедшего к юго-востоку от Йемена судна произошел взрыв

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Экипаж судна, которое в понедельник двигалось в 445 км к юго-востоку от Ништуна на побережье Йемена, зафиксировал взрыв на близком расстоянии, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан торгового судна сообщил о взрыве в непосредственной близости. Экипаж не пострадал, и судно продолжило плавание в порт назначения", - отмечается в заявлении UKMTO.

Идет расследование инцидента. UKMTO направило рекомендацию проявлять осторожность экипажам судов, проходящих через данный район, и передавать в Управление информацию о любой подозрительной активности.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.