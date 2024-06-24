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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 13:50

Более 20 человек погибли при пожаре на заводе по выпуску батарей в Южной Корее

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В результате пожара на заводе по выпуску литиевых батарей под Сеулом погиб 21 человек, сообщает новостное агентство "Ренхап".

Среди погибших - 18 граждан Китая, один гражданин Лаоса и два гражданина Южной Кореи.

Пожар на заводе, расположенном в 45 км к югу от Сеула в городе Хвасон, начался примерно в 4:30 мск, его удалось взять под контроль около 7:10 мск.

Акции компании S Connect, владеющей 96%-ной долей в Aricell, упали на 23% по итогам торгов в Сеуле в понедельник. Aricell выпускает батареи, в частности, для медицинских устройств. Выручка компании составила 4,79 млрд южнокорейских вон ($3,5 млн) в 2023 году.

Сеул Южная Корея
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