Более 20 человек погибли при пожаре на заводе по выпуску батарей в Южной Корее

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В результате пожара на заводе по выпуску литиевых батарей под Сеулом погиб 21 человек, сообщает новостное агентство "Ренхап".

Среди погибших - 18 граждан Китая, один гражданин Лаоса и два гражданина Южной Кореи.

Пожар на заводе, расположенном в 45 км к югу от Сеула в городе Хвасон, начался примерно в 4:30 мск, его удалось взять под контроль около 7:10 мск.

Акции компании S Connect, владеющей 96%-ной долей в Aricell, упали на 23% по итогам торгов в Сеуле в понедельник. Aricell выпускает батареи, в частности, для медицинских устройств. Выручка компании составила 4,79 млрд южнокорейских вон ($3,5 млн) в 2023 году.