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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 21:40

Израильская армия нанесла удар по дому лидера ХАМАС, погибли его родственники

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Десять членов семьи лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского авиаудара, нанесенного во вторник утром.

"Не менее 13 человек погибли в результате удара с израильского вертолета по дому Хании на севере города Газа. Десять погибших - его родственники, в том числе сестра", - сообщает ЭФЭ.

Израильская армия уже не в первый раз наносит удары по дому Хании - 10 апреля погибли трое его сыновей и несколько внуков, которые направлялись в его дом.

Сам Хания на протяжении многих лет живет в Катаре.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Катар Исмаил Хания
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