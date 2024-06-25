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Глава ФРБ Сан-Франциско призвала компании возвращать работников в офисы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли полагает, что работодателям в её городе следует возвращать сотрудников с удаленной работы в офисы.

"Основателям компаний, владельцам бизнесов и гендиректорам я хочу сказать: возвращайте своих сотрудников на работу, - сказала она, выступая на мероприятии в Сан-Франциско. - Наш город не изменится, если мы его не изменим".

Процент пустующих офисных зданий в Сан-Франциско составляет 36% и является самым высоким среди крупных агломераций США, отмечает Bloomberg. При этом в городе расположены штаб-квартиры таких ИТ-гигантов, как Nvidia Corp., Apple Inc., Alphabet Inc. и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

В первую неделю июня в офисах Сан-Франциско работали 44% сотрудников от допандемийного показателя, свидетельствуют данные компании Kastle Systems. Для сравнения: в Нью-Йорке показатель составляет 53%, в Остине - 63%.

Сан-Франциско США ФРБ
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