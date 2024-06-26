Суд отменил разрешение на разработку нефтяного месторождения в пригороде Лондона

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Великобритании вынес решение о неправомерности выдачи графством Суррей разрешения на бурение скважин на месторождении углеводородов Horse Hill вблизи аэропорта Гатвик. Об этом сообщает объединение активистов Weald Action Group, выступившее истцом в деле.

"Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), проведенная Советом графства Суррей, должна была учитывать климатическое воздействие, которое неизбежно возникнет в результате сжигания добытой нефти, известное как "Scope 3", или "косвенные выбросы". Этого не произошло, несмотря на то, что при сжигании добытой нефти будет произведено более 10 млн тонн выбросов углекислого газа", - отмечает Weald Action Group, комментируя решение суда.

Активисты полагают, что этот прецедент повлияет на многие другие добывающие проекты. В частности, может быть оспорена выдача разрешений на разработку угольной шахты Whitehaven и нефтяного месторождения Rosebank в Северном море. Утверждается, что недропользователи, запрашивая разрешения на реализацию этих проектов, не предоставили никакой информации о выбросах после переработки добытого сырья в материалах ОВОС.

"Это решение суда усложнит реализацию новых проектов по ископаемому топливу. Они больше не смогут делать вид, что выбросы от переработки – это чья-то чужая проблема. Теперь из решения Верховного суда следует, что при подаче компаниями заявок на разрешение (на разработку месторождений - ИФ) выбросы от конечного использования (ископаемого топлива - ИФ) должны учитываться органом планирования при ОВОС", - приводятся в сообщении слова юриста сообщества Friends of the Earth Кэти де Кауве.