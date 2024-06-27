Военные США заявили о разрушении выведенного из эксплуатации спутника РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Выведенный из эксплуатации российский гражданский космический аппарат "Ресурс-П" развалился на более чем 100 фрагментов, сообщает в четверг Космическое командование ВС США.

"Космическое командование ВС США может подтвердить, что выведенный из эксплуатации российский спутник "Ресурс-П" разрушился", - говорится в сообщении командования в соцсети.

По данным военных США, это произошло 26 июня на низкой околоземной орбите.

Американская сторона отмечает, что в настоящее время обломки спутника не представляют угрозы для других космических аппаратов.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что речь идет о запущенном на орбиту в 2013 году спутнике "Ресурс-П" №1.

По данным пресс-службы, он был выведен из эксплуатации еще в 2022 году.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды РФ, МЧС, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.