Поиск

Военные США заявили о разрушении выведенного из эксплуатации спутника РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Выведенный из эксплуатации российский гражданский космический аппарат "Ресурс-П" развалился на более чем 100 фрагментов, сообщает в четверг Космическое командование ВС США.

"Космическое командование ВС США может подтвердить, что выведенный из эксплуатации российский спутник "Ресурс-П" разрушился", - говорится в сообщении командования в соцсети.

По данным военных США, это произошло 26 июня на низкой околоземной орбите.

Американская сторона отмечает, что в настоящее время обломки спутника не представляют угрозы для других космических аппаратов.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что речь идет о запущенном на орбиту в 2013 году спутнике "Ресурс-П" №1.

По данным пресс-службы, он был выведен из эксплуатации еще в 2022 году.

Аппараты "Ресурс-П" предназначены для обновления карт, обеспечения хозяйственной деятельности Минприроды РФ, МЧС, Росрыболовства, Росгидромета и других потребителей, а также получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

США Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Израильские военные начали внезапную операцию в одном из районов города Газа

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 27 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"

Министр обороны Израиля заявил, что страна не хочет войны с "Хезболлой"

Возглавивший попытку переворота в Боливии генерал арестован

Военные покидают площадь перед дворцом правительства Боливии

Главком боливийской армии потребовал смены правительства

Вице-президент Боливии заявил о попытке военного переворота

Вице-президент Боливии заявил о попытке военного переворота

Приговор казахстанскому экс-министру за убийство жены оставлен без изменения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });