Израильские военные наносят удары беспилотниками по объектам ХАМАС в городе Газа

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковала при помощи беспилотников десятки объектов ХАМАС в городе Газа в районе Шеджайя, сообщает в воскресенье издание The Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

В этом квартале действует 98-я дивизия ЦАХАЛ: ее солдаты провели рейды на позиции ХАМАС, на некоторых из которых были установлены мины-ловушки, ликвидировали несколько вражеских бойцов.

Тем временем 162-я дивизия продолжала действовать в Рафахе на юге сектора Газа, уничтожила несколько спусков в подземные туннели. Также ЦАХАЛ по-прежнему ведет операции в коридоре "Нецарим", который разделяет северную и южную части сектора.

Этим утром ЦАХАЛ также нанесла удары по югу Ливана по нескольким объектам движения "Хезболла".

В свою очередь западные СМИ сообщают, что израильские танки продвинулись еще дальше на западе, востоке и в центре Рафаха. В ХАМАС заявляли, что его бойцы оказывают сопротивление израильским войскам в Шеджайе и Рафахе, ведут по ним огонь из противотанковых ракетных установок и минометов.