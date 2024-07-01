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Нетаньяху заявил, что Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Израиль приближается к завершению ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил в понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Мы приближаемся к концу фазы уничтожения ХАМАС, удары по оставшемуся потенциалу продолжатся ", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Нетаньяху.

На прошлой неделе The Jerusalem Post со ссылкой на начальника генштаба израильской армии Герци Халеви сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) практически "покончила" с бойцами ХАМАС в Рафахе.

"Мы приближаемся к моменту, когда сможем сказать, что полностью уничтожили бригаду ХАМАС, базирующуюся в Рафахе", - сказал Халеви.

Между тем, Нетаньяху заявлял, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США Байден". При этом он неоднократно отмечал, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников" и "не уничтожит ХАМАС".

Ранее стало известно, что ХАМАС внесло ряд поправок в проект мирной инициативы. По данным The Wall Street Journal, в частности, в движении хотят, чтобы сделка предусматривала уход израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом к концу первой недели реализации соглашения. В свою очередь ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявления постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в движении хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках сделки.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали операцию против этой группировки в секторе Газа. 7 мая текущего года армия Израиля начала операцию в Рафахе на границе с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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