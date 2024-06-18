В Бразилии открылись "Русские сезоны"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Международный культурный проект "Русские сезоны" стартовал в Рио-де-Жанейро, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Начинаем "Русские сезоны" в Бразилии. Старт проекту дан на центральной площадке Рио-де-Жанейро - в Городском театре - гала-концертом Заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова и лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Министр напомнила, что Бразилия стала первой страной Латинской Америки, которую посещают "Русские сезоны".

В рамках проекта состоятся выступления Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л.Г. Зыкиной и Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. Свои спектакли покажут Театр балета Бориса Эйфмана и Театр кукол им. С.В. Образцова. Также запланированы Неделя российского кино, выставки, лекции, мастер-классы. Завершит "Русские сезоны" в декабре Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

"Уверена, блестящая программа "Русских Сезонов" не оставит равнодушной бразильскую публику и станет частью истории сотрудничества России и Бразилии", - добавила министр.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В разные годы они проходили в Японии, Италии, Германии. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом.

В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году они должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В 2023 году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане.