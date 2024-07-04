Власти Японии отчитались о победе в войне с дискетами

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Японские власти отменили последние правила, содержавшие требования направлять документы в правительственные органы на дискетах (гибких магнитных дисках, флоппи-дисках).

"Мы выиграли войну с дискетами", - заявил министр цифровизации страны Таро Коно, запустивший кампанию по отмене дискет в 2021 году.

Дискеты, созданные в 1960-х, широко использовались в японских госучреждениях. При этом Sony, последний производитель этого вида носителей информации, перестала выпускать их в 2011 году.

Стандартная дискета способна вместить 1,44 Мб данных, напоминает BBC. Для того, чтобы перенести информацию с флешки на 32 Гб, потребуется свыше 22 тыс. дискет.

Попытки цифровизации в Японии встречают сопротивление со стороны консервативно настроенных японцев. В частности, до последнего времени в стране активно применялись факсы, а последний в Японии оператор пейджеров прекратил работу только в 2019 году.