Поиск

Власти Японии отчитались о победе в войне с дискетами

Власти Японии отчитались о победе в войне с дискетами
Фото: Imago Images/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Японские власти отменили последние правила, содержавшие требования направлять документы в правительственные органы на дискетах (гибких магнитных дисках, флоппи-дисках).

"Мы выиграли войну с дискетами", - заявил министр цифровизации страны Таро Коно, запустивший кампанию по отмене дискет в 2021 году.

Дискеты, созданные в 1960-х, широко использовались в японских госучреждениях. При этом Sony, последний производитель этого вида носителей информации, перестала выпускать их в 2011 году.

Стандартная дискета способна вместить 1,44 Мб данных, напоминает BBC. Для того, чтобы перенести информацию с флешки на 32 Гб, потребуется свыше 22 тыс. дискет.

Попытки цифровизации в Японии встречают сопротивление со стороны консервативно настроенных японцев. В частности, до последнего времени в стране активно применялись факсы, а последний в Японии оператор пейджеров прекратил работу только в 2019 году.

Sony Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Захарова отказалась комментировать возможность возвращения посла Антонова из США

Евро-2024

В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за провокационного жеста турецкого футболиста на Евро-2024

Трамп допустил, что Байден выйдет из гонки и кандидатом демпартии станет Камала Харрис

Трамп допустил, что Байден выйдет из гонки и кандидатом демпартии станет Камала Харрис

Религиозным организациям в Белоруссии запретят заниматься политической деятельностью

Религиозным организациям в Белоруссии запретят заниматься политической деятельностью

Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении "Искандером" МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы

Dow Jones завершил торги снижением, S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении огня

Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении огня

Парламентские выборы пройдут в Великобритании

Парламентские выборы пройдут в Великобритании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });