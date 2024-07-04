Болгария и Румыния оказались странами с самым низким уровнем цен в ЕС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Существенный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса сохранялся в странах Европейского союза в 2023 году.

По данным статистического управления ЕС, Дания является страной с самым высоким уровнем цен (143% от среднеевропейского показателя). За ней следуют Ирландия (142%) и Люксембург (135%).

При этом самыми дешевыми государствами для жизни выступают Болгария и Румыния (60%) и Польша (66%).

В прошлом году алкогольная и табачная продукция в Ирландии стоила в 3,2 раза больше, чем в Болгарии. Это обусловлено, в первую очередь, разницей в налогообложении данных товаров, отмечается в сообщении Евростата.

Значительная разница зафиксирована в стоимости гостиниц и ресторанов: наиболее дорогие они в Дании (152% от среднеевропейского показателя), самые дешевые - в Болгарии (52%).

Самая дешевая одежда в Испании (81%) и Болгарии (82%), в то время как в Дании и Чехии она самая дорогая (соответственно 131% и 126%).