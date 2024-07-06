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На выборах президента Ирана лидирует реформист Пезешкиан

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - По результатам предварительного подсчета голосов на прошедших в Иране президентских выборах Масуд Пезешкиан опережает своего соперника Саида Джалили, сообщило агентство Tasnim.

Агентство предупреждает, что информация носит неофициальный характер, официальные данные должны быть опубликованы после подсчета всех голосов избирателей через несколько часов.

В субботу состоялся второй тур выборов, первый прошел 28 июня. Во второй тур вышли экс-депутат иранского парламента Пезешкиан, набравший в первом туре 42,45% голосов, и член Совета по определению политической целесообразности Джалили, получивший 38,61% голосов.

Кандидаты представляют два основных иранских политических течения. Джалили защищает интересы консерваторов, а Пезешкиан - представитель иранских реформистов.

Иран Масуд Пезешкиан Саид Джалили
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