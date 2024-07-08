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Землетрясения магнитудой 6,4 и 6,0 произошли у берегов Камчатки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,0, эпицентры которых располагались в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из землетрясений произошло в воскресенье в 23:55 по местному времени (14:55 по Москве). Эпицентр находился в 74 км южнее поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 81 км под морским дном.

В 8:15 понедельника (23:15 воскресенья по Москве) в том же районе произошло землетрясение магнитудой 6,0.

В свою очередь, главное управление МЧС России по региону сообщает, что первое из этих землетрясений ощущалось силой до трех баллов в отдельных районах поселков Усть-Камчатск, Ключи и села Крутоберегово.

Второе землетрясение, по данным МЧС, в населенных пунктах не ощущалось.

МЧС России Камчатка Усть-Камчатск
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