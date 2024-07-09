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Польша запросит у НАТО финансирование строительства военных трубопроводов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Польша на саммите НАТО в Вашингтоне подаст заявку на финансирование строительства в стране военных трубопроводов, сообщила польская радиостанция RMF24 во вторник.

"Это сеть специальных военных трубопроводов, которые призваны обеспечить армии доступ к запасам топлива в случае эскалации конфликта на востоке (Европы - ИФ)", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что речь идет о расширении трубопроводной сети НАТО CEPS, построенной в ходе "холодной войны", и соединяющей нефтеперерабатывающие заводы, порты и аэропорты Франции, Германии и стран Бенилюкса.

"Поскольку все это было спроектировано еще в старые времена, вся сеть заканчивается на границе Западной Германии", - отмечает радиостанция.

Сейчас же, добавили там, предлагается довести сеть "до границы Польши, а затем продлить в одном направлении до Сувалок, и в другом – до Жешува (города на востоке Польши, близ границ с Белоруссией и Украиной соответственно - ИФ)".

Польша НАТО
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