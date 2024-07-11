Литва одной из первых в ЕС вводит лицензирование в сфере криптовалют

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Литва ужесточает надзор за криптовалютами и компаниями, занимающимися криптоактивами, и вводит лицензирование в этой сфере, сообщает BNS.

Сейм Литвы в четверг принял соответствующие поправки в законодательство, в частности, в закон о рынках криптоактивов.

Поправки устанавливают период для адаптации работы литовского крипторынка к европейскому регламенту рынков криптоактивов (MiCA). Литва одной из первых в Европейском союзе (ЕС) внедрила эти положения.

Участникам рынка придется до июня 2025 года подготовить и получить лицензии - до этого момента операторы виртуальных валют должны представить в Банк Литвы документы, указанные в регламенте MiCA.

"Компании (крипторынка - ИФ) будут приравнены к другим финансовым институтам, работающим по тем же требованиям. Единые правила в ЕС в целом создадут более единообразную конкурентную среду для таких компаний, и их миграция из одной страны ЕС в другую станет менее значимой", - заявил BNS накануне голосования председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге.

По его словам, регулирование рынков криптоактивов сделает сектор и конкурентную среду более прозрачными.

Банк Литвы прогнозирует, что за лицензиями смогут обратиться более 100 компаний криптоиндустрии - примерно шестая часть действующих в настоящее время.