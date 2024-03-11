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Великобритания разрешила профессиональным инвесторам торговать криптовалютными активами

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) разрешило биржам страны торговать ценными бумагами, привязанными к криптовалютам.

Как пишет Financial Times, сделки с биржевыми индексными облигациями (exchange traded notes, ETN) в криптовалюте будут доступны только профессиональным инвесторам.

При этом регулятор предупредил, что такие бумаги "плохо подходят для частных инвесторов из-за рисков, которые они несут".

"FCA по-прежнему напоминает, что криптоактивы обладают высоким риском и в целом нерегулируемы. Те, кто инвестирует в них, должны быть готовы к потере всех вложений", - отмечается в сообщении регулятора.

Великобритания
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