Эрдоган считает неприемлемым сотрудничество НАТО с Израилем

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Попытки сотрудничать с Израилем в рамках НАТО неприемлемы, Анкара выступит против, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Пока в Палестине не будет установлен всеобъемлющий, устойчивый мир, попытки сотрудничества с Израилем в рамках НАТО не будут одобрены Турцией", - заявил Эрдоган журналистам на пресс-конференции "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне.

Он сказал, что продолжающаяся военная поддержка Израиля является неприемлемой, поскольку политика израильских лидеров угрожает региональной безопасности.

"Администрация Нетаньяху (премьер-министра Израиля - ИФ) своей экспансионистской и безрассудной политикой ставит под угрозу безопасность не только собственных граждан, но и всего региона", - подчеркнул турецкий президент.