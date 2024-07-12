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Президент США заявил, что знает, как сдерживать Россию, КНДР, Китай, Иран

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что имеет представление, как противостоять сближению таких стран, как Россия, Китай, КНДР, Иран.

"Да, у меня есть стратегия. Но я не готов обсуждать ее публично", - заявил он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Говоря о Китае, Байден заявил, что эта страна должна столкнуться с негативными экономическими последствиями на Западе, если КНР будет продолжать помогать России.

Президент США в очередной раз обвинил Пекин в поставках России товаров двойного назначения. "Я думаю, что некоторые европейские страны будут сокращать инвестиции в Китае до тех пор, пока он помогает России", - сказал Байден.

США Джо Байден
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