Байден заявил, что Украина должна разумно распоряжаться американским оружием

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что уделяет внимание тому, чтобы передаваемое Киеву американское оружие применялось разумным образом.

"Нужно, чтобы оружие, которое получает Украины, использовалось наилучшим образом. Я передал им дальнобойное оружие, оборонительное оружие", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

По словам главы Белого дома, он совместно с Пентагоном ежедневно изучает "на какое расстояние следует применять оружие".

При этом, говоря о том, следует ли дать Киеву возможность применять американское оружие для ударов вглубь России, Байден напомнил, что разрешил удары по военным объектам близ границы с Украиной. Это разрешение он охарактеризовал как "временное".

Комментируя идею ударов на большее расстояние президент США привел примет с гипотетической ситуацией с ударом по Кремлю. "Принесло бы это реальную пользу? Нет", - сказал Байден.