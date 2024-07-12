В МИД Таджикистана опровергли сообщения о китайской военной базе в республике

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Китай не имеет военной базы на территории Таджикистана, этот вопрос не стоит в повестке дня двусторонних отношений, сообщили в МИД Таджикистана.

Данный вопрос не стоял и не стоит в повестке таджикско-китайских переговоров, говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

В заявлении подчеркивается, что Душанбе и Пекин активно взаимодействуют по вопросам противодействия вызовам и угрозам как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций. "В этом контексте Таджикистан нацелен на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества с Китаем в вопросах обмена опытом, внедрения передовых практик и укрепления потенциала соответствующих ведомств для своевременного выявления и купирования вызовов и угроз", - добавили в ведомстве.