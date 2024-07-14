Остин заявил, что насилию не должно быть места в американской демократии
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин выступил с заявлением, осуждающим стрельбу на митинге в Пенсильвании, в ходе которой экс-президент Дональд Трамп получил ранение, сообщил Пентагон.
"Все Министерство обороны осуждает это насилие, которому абсолютно нет места в нашей демократии", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Остин подчеркнул, что "это не тот способ, которым мы разрешаем наши разногласия в Америке, и так никогда не должно быть".
Он отметил, что "испытывает облегчение" от сообщений, что Трамп в безопасности.
Как сообщалось, стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.
В настоящее время экс-президент в безопасности, секретная служба США сообщила, что стрелок мертв, она расследует инцидент со стрельбой.
Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально.