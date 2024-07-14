Остин заявил, что насилию не должно быть места в американской демократии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин выступил с заявлением, осуждающим стрельбу на митинге в Пенсильвании, в ходе которой экс-президент Дональд Трамп получил ранение, сообщил Пентагон.

"Все Министерство обороны осуждает это насилие, которому абсолютно нет места в нашей демократии", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Остин подчеркнул, что "это не тот способ, которым мы разрешаем наши разногласия в Америке, и так никогда не должно быть".

Он отметил, что "испытывает облегчение" от сообщений, что Трамп в безопасности.

Как сообщалось, стрельба произошла в ходе выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании.

В настоящее время экс-президент в безопасности, секретная служба США сообщила, что стрелок мертв, она расследует инцидент со стрельбой.

Сам Трамп заверил, что чувствует себя нормально.