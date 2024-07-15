Члены Еврокомиссии будут бойкотировать неформальные Советы ЕС в Венгрии

Глава ЕК отменила традиционную поездку еврокомиссаров в председательствующую в Совете ЕС страну

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил в социальных сетях, что члены ЕК не будут принимать участие в неформальных Советах ЕС, организуемых председательством Венгрии, и не приедут с традиционным визитом в эту страну.

"В свете недавних событий, которыми отмечено начало венгерского председательства (в Совете ЕС - ИФ), председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен - ИФ) решила, что Европейская комиссия во время неформальных заседаний совета будет представлена на уровне высоких должностных лиц", - написал Мамер в понедельник.

После смены председательства в Совете ЕС в государстве-председателе традиционно проходят неформальные встречи профильных министров. Кроме того, члены исполнительной коллегии - еврокомиссары - наносят коллективный визит в председательствующую страну. Такая поездка намечалась после летних каникул.

"Визит коллегии в страну-председателя не состоится", - объявил представитель ЕК.

В институтах Евросоюза и государствах-членах ЕС несогласованные с Брюсселем визиты венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин вызвали раздражение и критику. Официальные лица ЕС неоднократно напоминали, что эти поездки могут расцениваться в качестве исключительно двусторонних контактов, не представляющих Евросоюз.

Орбан посетил 5 июля Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили возможности мирного урегулирования ситуации на Украине, а также развитие сотрудничества между Россией и Венгрией.