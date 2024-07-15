Трамп стал официальным кандидатом в президенты от республиканцев

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года, сообщает Associated Press.

"Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты от республиканцев после получения достаточного количества голосов делегатов на Национальном съезде Республиканкой партии", - информирует агентство.

"Объявляем его республиканским кандидатом в президенты США", - заявил на съезде сын Трампа Эрик.

Ранее в понедельник Трамп объявил, что в случае, если он победит на президентских выборах, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс станет его вице-президентом.

"После долгих размышлений (...) я решил, что человеком, который лучше всего подходит на должность вице-президента США, является Джей Ди Вэнс, сенатор от великого штата Огайо", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Президент США Джо Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии проходит 15-18 июля в Милуоки (штата Висконсин). Съезд Демократической партии пройдет в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.