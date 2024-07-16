В Ростовской области ПВО отразила атаку девяти украинских БПЛА

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что за прошедшую ночь на территории региона система ПВО уничтожила девять украинских беспилотников.

"Всего этой ночью подразделения ПВО отразили атаку 9 украинских БПЛА. Все беспилотники уничтожены. Последствия на земле уточняются ", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Ранее сообщалось о четырех уничтоженных беспилотниках. Пострадавших и разрушений нет.