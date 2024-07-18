В Ницце расследуют гибель семи жильцов восьмиэтажного дома при пожаре

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Ницце в ночь на пятницу произошел сильный пожар в восьмиэтажном жилом доме в квартале Мулен, погибли семь человек, в том числе четверо детей в возрасте от пяти до 17 лет. В прокуратуре подозревают, что это был поджог, пишет Le Parisien.

Пожарных вызвали в квартал Мулен в 2:30 утра. На тот момент в здании горели несколько квартир на седьмом и восьмом этажах. Пять человек, заблокированные огнем в комнатах, сидели на подоконниках, их пришлось снимать с помощью лестниц. Человек, выпрыгнувший из окна, госпитализирован в критическом состоянии. Госпитализация потребовалась еще двоим пострадавшим. Шестеро из семи погибших были найдены в одной квартире, это члены одной семьи выходцев из Коморских островов. Местные жители отмечают, что семья была вполне благополучной.



Всего были эвакуированы несколько десятков человек, двадцати из них потребовалось временное размещение. Пожар тушили 72 человека и два десятка единиц техники.

По словам префекта департамента Приморские Альпы Юга Муту, возгорание началось на втором этаже и пламя быстро распространилось вверх по подъезду. Позднее в прокуратуре уточнили телеканалу BFMTV, что очаг возгорания все же находился на седьмом этаже на лестничной клетке. Прокуратура Ниццы возбудила уголовное дело, пока основная версия - поджог.

По словам источников Le Parisien, близких к следствию, очевидцы утверждают, что видели трех человек в балаклавах, которые в здании разлили легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее, а затем уехали на автомобиле. О том, что такие люди попали на камеры наблюдения, заявили и в мэрии Ниццы. Собеседники издания не исключают, что поджог мог быть связан с разборками наркоторговцев.

В связи со случившимся 18 июля днем в Ниццу должны приехать премьер-министр Франции Габриэль Атталь и глава МВД Жеральд Дарманен.