Лукашенко инициировал масштабную ревизию белорусского законодательства

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с судьями Конституционного суда поручил провести масштабную ревизию законодательства республики, сообщила президентская пресс-служба.

"Сейчас в Беларуси являются действующими 175 тысяч актов. Катастрофа! Некоторые из них трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены, отдельные вопросы зарегулированы. Многие нормы повторяются. В акты вносятся множественные корректировки", - сказал он и в связи с этим поручил организовать проведение масштабной ревизии законодательства с подключение широкого круга специалистов.

Целью ревизии он назвал "сокращение правового массива, устранение противоречий в правовом регулировании, выявление подзаконных актов, не соответствующих Конституции, законам и указам президента".