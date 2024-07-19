Столтенберг заявил, что НАТО в случае переизбрания Трампа продолжит существовать

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Североатлантического альянса выразил уверенность, что НАТО останется в случае избрания экс-президента США Дональда Трампа на второй срок.

"Я думаю, важно не создавать самореализующихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО", - заявил Столтенберг в интервью The Guardian.

Он отметил, что подобные опасения были и в 2016 году, когда Трамп стал президентом.

"Реальность такова, что НАТО стала сильнее за четыре года... больше войск, высокая боеготовность", - сказал генсек НАТО.

По его мнению, и при президенте Трампе США останутся сильным союзником.

"Причина, по которой я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником... заключается в том, что основная критика со стороны президента Трампа, а также кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса в первую очередь направлена не против НАТО. В первую очередь она направлена против того, чтобы союзники по НАТО не тратили достаточно средств на оборону, и ситуация меняется", - заявил Столтенберг.

Он считает, что в случае избрания Трампа президентом США, все, что Европе нужно будет сделать, это повторить свою стратегию на 2016 год.