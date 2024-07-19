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Скончался генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг скончался на 81-м году жизни на следующий день после того, как заявил о временном снятии с себя полномочий, сообщает в пятницу партийная газета "Нян зан".

"Товарищ Нгуен Фу Чонг (...) из-за преклонного возраста и серьезной болезни скончался в 13:38 (09:38 по московскому времени) 19 июля 2024 года в Центральном военном госпитале №108", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что президент Вьетнама То Лам временно станет руководителем ЦК и Политбюро Компартии в связи с тем, что Нгуен Фу Чонг будет проходить лечение.

В сообщениях не отмечается, чем болел генсек.

Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года в Ханое, с 2011 года являлся генсеком ЦК КПВ, с 2018 по 2021 год занимал пост президента Вьетнама.

Западные СМИ называют его самым влиятельным политическим лидером Вьетнама.

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