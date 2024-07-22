Совет ЕС по иностранным делам обсудит в Брюсселе Украину и Ближний Восток

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС на своем ежемесячном совещании в Брюсселе в понедельник рассмотрят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.

Ожидается, что министры будут обсуждать военную поддержку Украины со стороны ЕС и его государств-членов, включая привлечение средств в рамках Европейского фонда мира, и действия, связанные с использованием доходов от замороженных российских активов.

Также будет идти речь о "все более критической ситуации в энергосистеме Украины", сообщают в Брюсселе.

Кроме того, министерская дискуссия затронет вопрос о "следующих шагах после саммита мира на Украине, состоявшегося 15-16 июня в Швейцарии".

Обсуждение ситуации на Ближнем Востоке будет сосредоточено на последних событиях в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сохраняющейся тяжелой гуманитарной ситуации в Газе и серьезных рисках регионального распространения конфликта, особенно на границе Израиля и Ливана, а также на продолжающихся усилиях ЕС по сдерживанию этих рисков.

Сообщалось, что дискуссия затронет текущие консультации с арабскими и другими международными партнерами по оживлению политического процесса. Министры стран ЕС будут проинформированы о политической и финансовой помощи Евросоюза Палестинской национальной администрации, а также о продолжающейся дипломатической работе во избежание дальнейшей эскалации в израильско-ливанских отношениях, говорится в материалах к заседанию Совета ЕС.

Министры не обойдут вниманием удар дрона йеменских хуситов по Тель-Авиву и ответные действия Израиля.

Во время рабочего обеда министры иностранных дел государств-членов ЕС проведут неформальный обмен мнениями с президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надией Кальвиньо. Планируется сосредоточить эту беседу на подходах, изложенных в недавно утвержденной "Стратегической дорожной карте Группы ЕИБ на 2024-2027 годы", оказании банком поддержки Украине и партнерских отношениях ЕИБ на Ближнем Востоке и в странах "южного соседства" Евросоюза.