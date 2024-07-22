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Нургалиев переназначен первым замом секретаря Совбеза РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза РФ.

Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Заместителями секретаря СБ РФ назначены: Александр Венедиктов, Александр Гребенкин, Юрий Коков, Олег Храмов, Алексей Шевцов.

Помощником секретаря Совбеза назначен Дмитрий Грибков.

Другим указом помощником секретаря СБ РФ назначен Павел Коновальчик.

Путин также освободил Александра Бураченка от должности помощника министра обороны РФ и назначил его помощником секретаря Совбеза РФ. Этим же указом он уволен с военной службы.

Владимир Путин СБ РФ Совбез Александр Гребенкин Нургалиев
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