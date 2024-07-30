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США выделят Филиппинам $500 млн на усиление обороны

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин объявили о выделении $500 млн на укрепление обороны Филиппин, сообщает агентство Associated Press.

Блинкен и Остин сделали такое заявление после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Маниле.

Отмечается, что выделенная сумма пойдет на модернизацию филиппинской армии, погранслужбы, а также на укрепление сотрудничества c США в сфере безопасности.

"Наши страны и многие другие страны в регионе разделяют обеспокоенность из-за некоторых действий, которые предпринимает Китай. Речь идет о действия в Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море, которые направлены на эскалацию", - сказал Блинкен на пресс-конференции.

Он также заявил, что США окажут помощь Филиппинам, если на силы этой азиатской страны будет совершена атака в Тихом океане.

США Филиппины
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