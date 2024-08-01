Комитет ОПЕК+ в четверг обсудит ситуацию на рынке нефти на фоне планового снижения добычи

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг встретится в режиме видео-конференции, чтобы обсудить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Как сообщило министерство нефти Алжира, также будет рассмотрено исполнение обязательств по снижению нефтедобычи странами-участницами соглашения в мае-июне.

Со-председателями JMMC являются лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия (в комитет также входят представители Алжира, ОАЭ, Ирака, Кувейта, Нигерии, Венесуэлы и Казахстана). От комитета часто ждут рекомендаций в отношении будущей политики альянса по добыче нефти. Этот комитет будет последним перед планируемым повышением добычи ОПЕК+ с октября текущего года.

Однако с учетом принятого недавно плана компенсаций недосокращенной добычи "штрафниками" теперь следует, что в октябре добыча не увеличится, а снизится по сравнению с сентябрем на 77 тыс. б/с - до 35,48 млн б/с. Наибольший вклад в сокращение привнесет Казахстан, который в октябре обещал компенсировать недосокращенные ранее 265 тыс. б/с, выведя Кашаган на плановый ремонт. Еще 80 тыс. б/с должен компенсировать Ирак и 10 тыс. б/с - Россия. В сентябре Ирак и Казахстан совместно сократят добычу к ранее объявленному плану на 98 тыс. б/с.

Таким образом, новый план добычи ОПЕК+ в октябре на 355 тыс. б/с меньше, чем план до компенсаций.

Как сообщалось, в начале июня восемь стран-участниц, добровольно снижающие добычу еще на 2,2 млн б/с дополнительно к квотам, решили держать эти сокращения в третьем квартале, а с октября, постепенно на ежемесячной основе увеличивать добычу. При этом в зависимости от ситуации на рынке страны готовы приостановить наращивание и даже откатить добычу снова назад.

По мнению источников "Интерфакса", в четверг комитет вряд ли будет предлагать менять принятую политику.

В середине июля Международное энергетическое агентство (МЭА), которое имеет самые низкие оценки по росту спроса на нефть, тем не менее подсчитало, что даже с учетом постепенной отмены добровольных сокращений, рынку в третьем квартале будет не хватать 800 тыс. б/с нефти ОПЕК+, в четвертом - 400 тыс. б/с.

В среду цены на нефть составили $80,5 за баррель, что на $1,87 (2,38%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Трейдеры опасаются роста эскалации на Ближнем Востоке из-за убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Заседание JMMC назначено на 13:00 по Москве.