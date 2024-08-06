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Страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" призывают вовлеченные в ближневосточный конфликт стороны к сдержанности, подчеркивая, что от дальнейшей эскалации не выиграет ни одна страна.

"Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны вновь воздержаться от продолжения нынешнего деструктивного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать ради деэскалации. Ни одна из стран или наций не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке", - говорится в тексте заявления глав МИД стран G7, который публикует Госдеп США.

В документе подчеркивается, что страны "семерки" "глубоко обеспокоены" возросшим уровнем напряженности, который "грозит спровоцировать еще более обширный конфликт в регионе".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

G7 Бейрут Ближний Восток
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