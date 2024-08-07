Глава ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в среду сообщил, что созывает заседание комитета по чрезвычайным ситуациям из-за роста случаев заражения людей оспой обезьян.

"В связи с распространением оспы обезьян за пределами Демократической Республики Конго и вероятностью дальнейшего распространения внутри Африки и за ее пределами я решил созвать комитет по ЧС (...), чтобы он дал мне рекомендацию о том, представляет ли вспышка чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, имеющую международное значение", - сказал глава ВОЗ.

"Комитет соберется как можно скорее. Он будет состоять из независимых экспертов из разных относящихся к данной ситуации сфер со всего мира", - указал он.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.